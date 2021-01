Coronavirus: plus de 20 millions d’infections recensées aux Etats-Unis

Les États-Unis ont débuté l’année 2021 en franchissant vendredi un nouveau seuil sinistre avec 20 millions de cas recensés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

La première puissance mondiale déplore plus de 346.400 morts du coronavirus, ce qui en fait le pays le plus endeuillé au monde par l’épidémie, en valeur absolue. C’est aussi le pays ayant le plus de cas recensés, loin devant l’Inde et ses 10,3 millions de cas.

Un autre record mortifère avait été atteint plus tôt dans la semaine, les Etats-Unis enregistrant mercredi plus de 3.900 décès du virus en 24 heures, selon un relevé de l’institution basée à Baltimore.