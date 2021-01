Le Congrès américain contourne le veto de Trump sur le budget de la Défense

Le Congrès américain a infligé vendredi une humiliation inédite à Donald Trump en contournant, à une très large majorité, son veto au budget de la Défense. Le Sénat a adopté, avec 81 voix pour et 13 contre, ce budget de 740 milliards de dollars malgré «les objections du président» lors d’une séance exceptionnelle en ce 1er janvier. Comme la Chambre des représentants avait fait de même lundi, le texte est définitivement adopté.

Cette claque intervient alors que les élus de son parti sont de plus en plus nombreux à reconnaître sa défaite à la présidentielle du 3 novembre, qu’il ne concède toujours pas lui-même. Piqué au vif, le milliardaire avait dénoncé en début de semaine un «leadership républicain faible et fatigué».