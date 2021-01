Ouverture des soldes ce lundi: les bonnes affaires pourraient commencer fort

Les soldes d’hiver débuteront lundi, et non samedi, comme il est d’usage. L’objectif est d’éviter l’engorgement et les effets de foule dans et en dehors des magasins qui auraient pu se produire un samedi, alors que la pandémie de coronavirus est toujours bien d’actualité.

Les bonnes affaires pourraient commencer fort, si l’on en croit le Syndicat neutre pour Indépendants (SNI) qui a sondé ses membres. En effet, trois quarts des répondants estiment qu’ils démarreront avec des réductions d’au moins 30 %, et 15 % des sondés pousseront même jusqu’aux 50 % de remise dès les premiers jours.