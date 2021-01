Coronavirus: le gouvernement britannique ferme finalement toutes les écoles primaires de Londres

Après avoir essuyé les critiques des autorités locales, le gouvernement britannique a finalement décidé de maintenir toutes les écoles primaires de Londres fermées pendant au moins deux semaines à partir de lundi. Il avait précédemment été décidé de n’admettre à l’école après les vacances de Noël que les élèves vulnérables et les enfants de parents ayant une occupation essentielle. Mais plusieurs régions de Londres avaient cependant été exclues de ce mécanisme. Depuis lors, des voix s’élèvent pour fermer les écoles dans toute l’Angleterre afin de briser la transmission du coronavirus.

Au Royaume-Uni, plus de 50.000 nouvelles infections quotidiennes au coronavirus ont été diagnostiquées pendant quatre jours consécutifs. La nouvelle variante qui s’est implantée dans le pays est non seulement très contagieuse mais pourrait aussi être plus facilement transmise entre et par les enfants.