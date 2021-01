José Mourinho critique le report de Tottenham – Fulham en Premier League: «Ce n’est pas professionnel»

Tottenham devait affronter Fulham mercredi soir, mais la rencontre a été reportée trois heures avant le coup d’envoi en raison de nombreux cas de coronavirus du côté des Cottagers. Une situation que José Mourinho n’a visiblement pas appréciée.

« Je trouve que ce n’est pas professionnel, mais c’est comme ça », a commenté l’entraîneur des Spurs en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Leeds. « On s’était préparé pour ce match qu’on n’a finalement pas joué. C’est très dérangeant dans une semaine de travail. »

Le Special One n’a pas hésité à comparer la situation à ce qu’il a pu vivre quand il coachait des équipes de jeunes U13 ou U15 i y a 30 ans. « Parfois tu arrivais pour le match et tu constatais que l’adversaire n’était pas là, ou l’arbitre. C’était frustrant pour les enfants qui voulaient jouer et apprenaient à la dernière minute que ce ne sera pas le cas. Mercredi, on a presque vécu ça : arriver au stade pour un match qui ne se jouera pas. Quand je dis que ce n’est pas professionnel, ce n’est pas à l’égard de Fulham, mais à l’organisation. »