Dakar 2021: Sébastien Loeb, un revenant parti pour surprendre

« Le Dakar, c’est avant tout des émotions fortes et des souvenirs qui restent, auxquels on pense quand on est à la maison et qui donnent envie de repartir », explique posément celui qui détient neuf titres de champion du monde des rallyes, quand on lui demande pourquoi il revient pour un cinquième Dakar après ses précédentes expériences de 2016 à 2019. « Et puis l’idée de participer à un projet dès sa naissance, avec les Britanniques de la structure Prodrive, que je connaissais, m’a plu. Je me suis dit +Pourquoi pas ?+ », ajoute le natif de Haguenau.

C’est vrai qu’elle est spectaculaire cette auto, dénommée « Hunter », avec sa silhouette de buggy bodybuildé et sa couleur rouge vif qui promet d’être bien visible au milieu des sables saoudiens.

Une machine que l’équipe BRX (pour « Bahrain Raid Xtreme ») développe depuis 2019 et qui sera confiée à deux équipages lors de cette 43e édition du rallye-raid : Sébastien Loeb et son inséparable copilote, le Monégasque Daniel Elena, et Nani Roma, double vainqueur du Dakar (2004 en moto, 2014 en auto) associé à la dernière minute au Français Alex Winocq, en remplacement de Dani Oliveras, testé positif au Covid-19 peu avant le départ pour Jeddah, d’où s’élance le Dakar dimanche.