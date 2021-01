Retours de l’étranger: ce qui change ce samedi 2 janvier

Les règles de retour de voyage changent ce 2 janvier, tel que cela a été décidé lors du Comité de concertation du 30 décembre.

Désormais, toute personne qui a passé plus de 48 heures hors des frontières de la Belgique dans une zone classée rouge devra passer un test le jour de son retour au pays. Une mesure qui entre en vigueur ce samedi 2 janvier. En plus du SMS invitant à se mettre en quarantaine et du deuxième qui fournit un code permettant de prendre un rendez-vous pour se faire tester au septième jour, les voyageurs doivent désormais recevoir un troisième SMS avec un autre code pour se faire tester le jour de leur retour. Même si la Belgique est désormais capable d’absorber une demande de milliers de tests le même jour.

Pour rappel, l’autre gros changement, qui est en vigueur depuis le 31 décembre, c’est la quarantaine de dix jours avec un test au septième jour (en plus de celui qui s’ajoute le jour du retour donc) qui devient obligatoire pour tout le monde (dans le cadre d’un séjour de plus de 48 heures). Beaucoup pensaient que c’était déjà le cas depuis le début des vacances. En réalité, il était assez facile de l’éviter en mentant au moment de compléter son formulaire de voyage le Passenger Locator Form (PLF). Désormais, tout voyageur sera considéré comme « contact à haut risque ». Il existe toutefois quelques exceptions à la quarantaine : ceux qui peuvent prouver que leur voyage était professionnel, que leur emploi est « essentiel » et les étudiants qui doivent passer un examen.