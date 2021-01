Lockdown party de 2.500 personnes en France: plus de 800 PV dressés

La gendarmerie française a annoncé samedi sur Twitter avoir le site, où se tenait une fête sauvage réunissant plus de 2.500 personnes depuis jeudi soir au sud de Rennes, sous contrôle, ajoutant que plus de 800 verbalisations avaient été effectuées.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le son de la techno qui retentissait depuis jeudi soir dans deux hangars transformés en boîte de nuit sauvage à Lieuron (au sud de la ville de Rennes), s’est tu. «A 10h15 ce 2 janvier le site est sous contrôle des forces de l’ordre. Plus de 800 verbalisations effectuées», a tweeté la préfecture. Les verbalisations ont notamment été dressées pour «non respect du couvre-feu, non port du masque et participation illicite à un rassemblement».