La lockdown party de plus de 2.500 fêtards en France est terminée

La rave party sauvage qui se tenait depuis jeudi soir avec environ 2.500 fêtards venus de France et de l’étranger au sud de Rennes, en France, pour fêter le Nouvel An, s’est terminée samedi matin. Plus de 1.200 verbalisations ont été effectuées, et le matériel a été saisi.

«A 10h15 ce 2 janvier le site est sous contrôle des forces de l’ordre», a tweeté la préfecture. Selon un tweet du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin «Plus de 1.200 verbalisations» ont été effectuées et «Camion, matériel de sons et générateurs ont été saisis dans le lieu de la #raveparty illégale».

Plus de 800 verbalisations ont été dressées au titre des infractions Covid, pour non respect du couvre-feu, non port du masque et participation illicite à un rassemblement, a détaillé Emmanuel Berthier, préfet d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne, lors d’une conférence de presse samedi matin à Lohéac, près de Lieuron. Il a aussi précisé que plusieurs centaines d’amendes délictuelles ont été dressées pour usage de stupéfiant et que 400 personnes faisaient encore l’objet de contrôles au moment de la conférence de presse.