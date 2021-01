Des contrôles aux retours de l’étranger: «La police va faire tout son possible», prévient la ministre de l’Intérieur

Le centre de test Covid supplémentaire, ouvert à l’initiative de la Cocom en étroite collaboration avec la SNCB et la Croix-Rouge de Belgique, est situé au 47b Avenue Fonsny à Saint-Gilles et est ouvert de 9h à 23h. Il peut accueillir 840 personnes par jour. Son objectif est de permettre aux voyageurs internationaux arrivant en train à la gare du Midi de se faire tester le plus rapidement possible. Cette nouvelle infrastructure est accessible sans rendez-vous, au contraire des sept autres antennes ou villages de test de la Région déjà actifs (Pacheco, Albert, Merode, Heysel, Molenbeek, Schaerbeek et Anderlecht) et qui sont donc désormais ouverts tout le week-end. Le test s’y effectue sur réservation via le site https ://brussels.testcovid.be/fr/

Des centres également à Charleroi, Liège et Anvers

Une antenne de testing Covid-19 sera opérationnelle dès dimanche à 6h à l’aéroport de Charleroi pour les passagers qui reviendront de zones rouges, indique samedi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. Des centres de test vont également ouvrir dans les prochains jours dans les gares d’Anvers-Central et de Liège-Guillemins pour les voyageurs arrivant de l’étranger devant se soumettre à un dépistage.

C’est ce qu’a annoncé samedi le microbiologiste Herman Goossens (UAntwerp), qui dirige le groupe de travail sur les tests. Les contrôles aux frontières y seront également renforcés. Les non-résidents sont tenus de se soumettre à un test dans un tel centre s’ils ne sont pas en mesure de présenter un résultat négatif, tandis qu’il est fortement conseillé aux résidents belges de se faire tester sur place.