Premier League: Roy Hodgson se veut rassurant après la sortie de Christian Benteke (vidéo)

Samedi, Crystal Palace n’a pas manqué son début d’année 2021, battant Sheffield United sur le score de 2-0 lors de la 17e journée de Premier League. Les Eagles ont toutefois perdu Christian Benteke, descendu sur blessure à la 48e minute. Roy Hodgson, entraîneur de Palace, a donné des nouvelles de l’attaquant belge.

« Benteke a reçu un coup en première mi-temps. Nous pensons qu’il s’agit d’une béquille et que cela ne devrait pas causer une très longue absence », a déclaré le technicien anglais dans la foulée de la victoire à Selhurst Park contre la lanterne rouge.

Jeffrey Schlupp, équipier de Benteke, est lui aussi sorti prématurément, dès la 40e minute. « C’est plus préoccupant car il s’agit certainement d’une blessure musculaire, il a senti une gêne aux ischio-jambiers. Il devrait nous manquer un certain temps et c’est très dommage car il était en très bonne forme. »