Un attentat fait 56 morts au Niger

Des djihadistes ont attaqué les villages de Tchombangou et Zaroumdareye, situés près de la frontière avec le Mali.

Le Niger est l'un des plus importants pays de transit pour les migrants africains qui veulent se rendre en Europe.

Al-Qaïda ou à l'État islamique

Dans le pays et dans d'autres pays de la région, il existe plusieurs groupes terroristes actifs qui ont prêté serment d'allégeance à Al-Qaïda ou à l'État islamique (IS). Avec le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso, le Niger fait partie du groupe G5-Sahel qui veut lutter contre les groupes terroristes.