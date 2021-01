Premier League: Mitrovic et Milivojevic (ex-Anderlecht) soupçonnés d’avoir enfreint les règles anti-Covid (photos)

Deux joueurs serbes évoluant en Angleterre, Aleksandar Mitrovic (Fulham) et Luka Milivojevic (Crystal Palace), tous deux passés par Anderlecht entre 2013 et 2015, sont soupçonnés d’avoir enfreint le protocole sanitaire en participant, avec au moins sept autres adultes, à une soirée de Nouvel An, dont les images ont été publiées par The Sun.

Les deux clubs sont basés à Londres, une ville actuellement placée au « Niveau 4 » en ce qui concerne le protocole sanitaire. Avec ce niveau, il est interdit de se mélanger avec d’autres foyers.