Premier League: Arsenal enchaîne en écrasant West Bromwich et reprend confiance (0-4, vidéos)

Et si Arsenal était enfin lancé en Premier League ? Vainqueurs de leurs deux derniers matchs face à Brighton et Chelsea, les Gunners ont écrasé West Bromwich Albion ce samedi (0-4), en inscrivant de magnifiques goals pour reprendre confiance. Kieran Tierney a d’abord ouvert le score d’un superbe but en solitaire, avant que Bukayo Saka ne double la mise d’une splendide action collective. Alexandre Lacazette s’est ensuite offert un doublé en quelques minutes pour sceller la victoire de son équipe.