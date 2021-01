Boris Johnson perd son siège et sa majorité dans les sondages

Le premier ministre britannique Boris Johnson et son parti seraient fortement pénalisés pour la gestion de la pandémie de Covid-19 et les négociations en vue du Brexit si des élections devaient avoir lieu à présent au Royaume-Uni, ressort-il d’un sondage réalisé auprès de 22.000 personnes par l’agence Focaldata et rapporté notamment par The Guardian.

Les conservateurs perdraient 81 députés, ce qui leur ferait perdre leur majorité de 80 sièges remportée lors des élections de décembre 2019. Le Premier ministre Boris Johnson ne parviendrait par ailleurs pas à se faire élire.