Dakar: Carlos Sainz (MINI) vainqueur auto de la 1re étape après un beau duel avec Peterhansel

Dans le plus célèbre des rallyes-raids qui se déroule en Arabie Saoudite (prologue ce samedi, départ dimanche), le team hutois a engagé 158 personnes et 61 véhicules. En plus des quatre Toyota Hilux de l’usine et des six pick-up alignés pour des pilotes amateurs, la structure belge bichonne aussi trois bolides pour un constructeur chinois et des petits buggys.