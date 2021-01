Alexander De Croo annonce un nouveau Comité de concertation ce vendredi

Un nouveau comité de concertation, rassemblant le gouvernement fédéral et les entités fédérées du pays, aura lieu ce vendredi 8 janvier, a annoncé dimanche le Premier ministre Alexander De Croo sur le plateau de VTM Nieuws. Même si les chiffres du coronavirus en Belgique continuent d’évoluer dans un sens positif, il est encore trop tôt pour assouplir les mesures, a-t-il toutefois prévenu. « J’aimerais donner des perspectives, mais donner de faux espoirs serait encore pire », a-t-il une nouvelle fois dit.

Les nombres de contaminations, d’admissions à l’hôpital et de décès continuent à diminuer, mais il reste quelques « points d’attention », a relevé Alexander De Croo. Il a notamment mentionné la variante britannique du virus, « à laquelle nous devons faire attention et qui est aussi particulièrement contagieuse chez les jeunes ». Il a également pointé l’impact du retour des voyageurs d’une zone rouge et celui (des réveillons) de Noël et du Nouvel An, auxquels il faut rester vigilants.