Serie A: l’Inter Milan s’impose contre Crotone, Lukaku plante son 50e but avec les Nerazzurri (6-2, vidéos)

L’Inter Milan s’est imposé 6-2 face à Crotone ce dimanche dans le cadre de la 15e journée de Serie A. Romelu Lukaku était aligné pour la 70e fois du côté des Milanais, et il n’a pas manqué de marquer la rencontre de son empreinte avec notamment son 50e but sous le maillot interiste. Une ombre au tableau : il a cédé sa place à un quart d’heure de la fin, visiblement gêné à la cuisse.

Après une ouverture du score rapide de l’adversaire (Zanellato, 12e), le Diable rouge a délivré une magnifique passe à son partenaire favori Lautaro Martinez qui s’en est allé faire trembler les filets à la 20e. Un but contre-son-camp de Crotone (2-1, 31e) suivi d’un penalty pour les visteurs (36e) a porté le score à 2-2 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Lautaro a redonné l’avantage aux hommes d’Antonio Conte (3-2, 57e) avant de voir Lukaku s’inviter à la fête avec un but lui aussi (4-2, 64e). Et pas n’importe lequel puisque cette réalisation à la 64e face à Crotone est le 50e but de Lukaku pour le compte de l’Inter. Le festival offensif s’est ensuite poursuivi avec un troisième but pour Lautaro (5-2, 78e) et un pour Hakimi afin de fixer le score final à 6-2 (87e).