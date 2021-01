Standard: Obbi Oulare écarté du noyau A

On savait qu’Obbi Oulare était sur le départ cet hiver, en prêt, et une solution semblait avoir été trouvée par la direction du Standard. En effet, le club de Barnsley, qui évolue en D2 anglaise, était intéressé et un accord aurait d’ailleurs été trouvé entre les deux clubs. Oui mais voilà, pas convaincu, Obbi Oulare refuse pour l’instant de partir dans l’attente d’un meilleur projet.

Est-ce lié à ce refus ou pas, on ne le sait pas, mais en tout cas, la direction lui a envoyé un courrier lui signifiant que ses prestations n’étaient plus conformes aux attentes et que ses blessures à répétition constituaient un réel problème. Et que dans ce sens, il n’était plus le bienvenu dans le groupe de Mbaye Leye qui reprend les entraînements ce lundi. Il s’entraînera désormais avec les U21.