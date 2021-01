Cinq choses à savoir sur le très attendu vaccin AstraZeneca/Oxford

Peu coûteux, facile à stocker...: cinq choses à savoir sur le vaccin AstraZeneca/Oxford, autorisé par l’Inde dimanche, après le Royaume-Uni et l’Argentine mercredi.

Il est aussi facile à stocker: il peut être conservé à la température d’un réfrigérateur, soit entre deux et huit degrés Celsius, contrairement aux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech qui ne peuvent être stockés à long terme qu’à très basse température (-20° Celsius pour le premier, -70°C pour le second).