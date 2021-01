Bundesliga: précieux succès de Dortmund face à Casteels et Wolfsburg (2-0, vidéos)

En Bundesliga, Wolfsburg et Koen Casteels, avec le brassard de capitaine en l’absence de Joshua Guilavogui, ont été battus 2-0 à Dortmund où Thomas Meunier et Axel Witsel ont joué toute la rencontre mais où Thorgan Hazard était absent pour cause de blessure.

Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Manuel Akanji à la 66e minute de jeu et par Jadon Sancho dans les arrêts de jeu (90e+1). Dortmund (25 points) dépasse donc Wolfsbourg et s’empare de la 4e place de Bundesliga. Wolfsburg est 6e avec 24 points.