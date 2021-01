Début de la campagne de vaccination en Belgique: un taux de participation inespéré

Pour le lancement officiel de la campagne de vaccination de masse contre le coronavirus en Belgique, plus de 15.000 francophones ont accepté de se faire vacciner cette semaine, dans les maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles.

« On sait que l’attente est forte mais on ne pourra pas en donner à tout le monde tout de suite », reconnaît la ministre qui se refuse, pour autant, à accélérer le rythme à tout prix : « On ne sortira pas du protocole décidé au niveau européen. La procédure est ultra-précise. (…) Tant qu’elle ne change pas, nous ne bougerons pas. »