Serie A: l’AC Milan répond à l’Inter, Zielinski buteur, Busi battu (vidéos)

L’AC Milan a répondu à la victoire de son rival intériste face à Crotone (6-2) par une victoire 0-2 à Benevento lors de la quinzième journée de Serie A. Les « Rossoneri » repassent en tête de la Serie A.

Privé d’Alexis Saelemaekers, blessé, l’AC Milan avait bien commencé la rencontre en ouvrant le score grâce à un but de Franck Kessie sur penalty en début de rencontre (15e) mais Sandro Tonali était expulsé à la 34e minute, laissant ses coéquipiers à 10 pour la suite de la rencontre. En deuxième mi-temps, Rafael Leao doublait la mise pour les Milanais à la 49e et mettait les hommes de Stefano Pioli à l’abri. Benevento, où Daam Foulon entrait au jeu à l’heure de jeu, avait une occasion de revenir au score mais le penalty de Gianluca Caprari passait à côté du but de Donnarumma (61e). Au classement, Milan (37 points) est toujours invaincu en Serie A et récupère la tête du championnat avec un point d’avance sur son rival, l’Inter Milan. Benevento est 10e avec 18 points.

Busi a joué une demi-heure

Maxime Busi est entré au jeu à la 61e dans la rencontre opposant Parme et le Torino. Parme a été battu 0-3, des buts de Wilfried Singo (8e), Armando Izzo (88e) et Amer Gojak (90e+5). Les Parmesans sont toujours 16es avec 12 points, juste devant le Torino qui rend la lanterne rouge à Crotone, balayé par l’Inter plus tôt dans la journée (6-2). Le Torino est 17e avec 11 points, ex-aequo avec le Spezia et le Genoa.