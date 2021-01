Coronavirus: inquiétude concernant une variante à l’origine de contaminations en Campine

Plusieurs foyers de coronavirus ont été détectés dans différentes communes de Campine ces derniers jours, ce qui y suscite de l’inquiétude quant à une possible variante du virus, a expliqué dimanche au journal De Tijd le microbiologiste Herman Goossens. Selon lui, il faut à présent poursuivre les analyses afin de savoir si cette variante est en effet plus contagieuse que d’habitude.

Une forte augmentation du nombre d’infections au coronavirus a été très récemment constatée à Wuustwezel, Duffel et Lier, entre autres, une tendance qui va à l’inverse des courbes nationales. À Duffel et Lier, il s’agit principalement de foyers dans des maisons de repos, tandis qu’à Wuustwezel, il s’agit plutôt de contaminations dans des cercles familiaux. Dans les échantillons prélevés dans la région, la mutation D614 G a été trouvée et elle pourrait rendre le virus plus contagieux.