Mpoku à propos du renvoi d’Oulare et Avenatti dans le noyau U21 au Standard: «Que chacun prenne ses responsabilités»

C’est sans Obbi Oulare et Felipe Avenatti que Mbaye Leye, le nouvel entraîneur du Standard, va retrouver ce lundi un groupe qu’il avait quitté en même temps que Michel Preud’homme, à la fin de la saison dernière. En effet, ces derniers sont renvoyés dans le noyau U21 !

Une information qui a fait réagir Paul-José Mpoku, un ancien Rouche. « Comme à chaque mauvais moment, on cherche des responsables. Quand j’étais là, Mpoku et Carcela étaient pointés du doigt. Je suis parti et maintenant ce n’est plus moi. Carcela ne joue plus, ce n’est plus lui non plus. Donc maintenant au tour d’Obbi et d’Avenatti ? »

Après plusieurs réactions, il a encore dégainé… « Bien évidemment, je mets le côté sportif de côté car peut-être qu’ils n’ont pas eu l’apport attendu. Mais dans la gestion, que chacun prenne ses responsabilités. Sur ce, bonne année à tous. C’est fini pour aujourd’hui ».