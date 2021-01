Kevin De Bruyne aligné avec succès en tant que ‘faux 9’: «C’était bizarre mais j’ai fait ce qu’il fallait faire»

Avec Gabriel Jesus contaminé par le coronavirus et Sergio Agüero de retour de blessure et trop court pour débuter le match, Pep Guardiola a dû trouver une solution de secours pour aligner un attaquant de pointe face à Chelsea dimanche soir.

Le choix est finalement tombé sur Kevin De Bruyne, employé en tant que ‘faux 9’, une spécialité du coach espagnol. Une option qui semble avoir bien fonctionné contre Chelsea avec un De Bruyne très mobile et par exemple excentré sur le flanc gauche pour contribuer aux deux premiers buts de son équipe.

Auteur du 3e but mancunien avant la pause, le Diable rouge ne pouvait être que satisfait de sa prestation. « C’était un peu bizarre », reconnaissait-il au micro de Play Sports. « Je l’ai fait pour aider l’équipe. On a quelques joueurs touchés par le Coronavirus et Agüero qui revient de blessure. C’était donc une situation un peu compliquée pour nous mais voilà, j’ai fait ce que j’avais à faire. Cela a aidé l’équipe donc c’est le plus important. »