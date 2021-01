De Bruyne et Lukaku font briller des Diables rouges très prolifiques à l’étranger ce week-end (vidéos)

Quatorzième journée plutôt calme pour nos Belges en Bundesliga. Thomas Meunier et Axel Witsel ont joué 90 minutes lors du succès 2-0 du Borussia Dortmund contre Wolfsburg et Koen Casteels. Un match auquel n’a pas participé Thorgan Hazard, blessé. Le BVB retrouve ainsi la victoire mais est 4e de Bundesliga avec 25 points, huit de moins que le Bayern Münich.

Samedi en début d’après-midi, Toby Alderweireld commençait très bien l’année 2021 en signant le premier but de sa saison grâce à un coup de tête bien ajusté face à Leeds. Son 9e but sous les couleurs des Spurs était le 3e du jour pour les Londoniens, déjà buteurs avec Son et Kane pour s’imposer 3-0 et retrouver la 4e place du championnat après un moment de flottement (2 sur 12).

L’après-midi belge s’est bien poursuivi avec un assist pour Christian Benteke, très adroit au moment de servir Schlupp pour l’ouverture du score de Crystal Palace contre Sheffield United. Les Eagles ont finalement battu la lanterne rouge 2-0 mais ont perdu Christian Benteke, remplacé à la 46e minute sur blessure musculaire. L’entraîneur de Crystal Palace, 14e avec 22 points, n’avait pas l’air inquiet pour son avant-centre. Michy Batshuayi est resté sur le banc.

Pour conclure le samedi anglais en beauté, Leandro Trossard a délivré deux passes décives avec Brighton & Hove Albion. Auteur d’un centre parfait pour Connolly en première période puis d’un corner pour la tête de Dunk en fin de match, l’ailier belge a permis à son équipe de stopper Wolverhampton (3-3) qui ne pouvait pas compter sur Leander Dendoncker, blessé.

Dimanche, la Belgique était encore au rendez-vous. En milieu d’après-midi, Youri Tielemans a marqué le deuxième but de Leicester City, vainqueur 1-2 contre Newcastle. Il s’agit du 4e but en Premier League cette saison pour le Diable rouge qui fait déjà mieux que son record de l’année précédente. Troisième du championnat à un point du duo de tête Liverpool-Manchester United (33 points), Leicester a également aligné Timothy Castagne pendant tout le match alors que Dennis Praet n’a pas quitté le banc.

Enfin, Kevin De Bruyne s’est chargé de clôturer ce week-end en beauté avec Manchester City. Positionné en tant que ‘Faux 9’ pour pallier les absences d’Aguero et Gabriel Jesus, ‘KDB’ a assuré en s’offrant un assist et un but en un peu plus d’une demi-heure face à Chelsea. Le Diable rouge, auteur de 3 buts et 8 passes décives en championnat, a ainsi contribué au succès 1-3 de son équipe désormais 5e de Premier League avec 29 points.

Espagne

Toujours pas de titularisation pour Eden Hazard qui a besoin d’emmagasiner du temps de jeu avec le Real Madrid. Le n°7 madrilène a joué le dernier quart d’heure du duel face au Celta Vigo remporté 2-0 par son équipe grâce aux buts d’Asensio et Vazquez.

Un succès qui a permis au Real de rester à deux points de l’Atlético Madrid (2 matches de moins). Les Colchoneros, avec leur Yannick Carrasco intouchable et présent 82 minutes, se sont imposés 1-2 in extremis face à Alaves grâce à un but dans les arrêts de jeu de Luis Suarez.

Sans Januzaj blessé, la Real Sociedad a quant à elle marqué le pas en partageant 1-1 contre Osasuna. Les Basques sont 3es à 8 pts de l’Atlético.

Italie

En Serie A, Romelu Lukaku continue à imposer sa loi. Pour son 50e match de Serie A, l’attaquant des Diables rouges s’est offert un 35e but dans l’élite italienne. Un 50e but sous le maillot de l’Inter en l’espace de 70 matches qui lui permet de faire mieux que Ronaldo ‘Fenomeno’ qui avait dû attendre 77 matches pour marquer son 50e but avec les Nerazzurri.

Egalement auteur d’un assist sur le premier but de son équipe et protagoniste du deuxième, Lukaku a grandement contribué au succès 6-2 de l’Inter contre Crotone. Seule ombre noire au tableau : une sortie sur blessure à la 75e minute. Une contracture qui n’inquiète pas outre-mesure l’Inter, toujours 2e de Serie A à un point de l’AC Milan.

Les Rossoneri se sont en effet débarrassés de Benevento 0-2 malgré une heure en infériorité numérique. Blessé, Alexis Saelelmaekers n’était pas de la partie.

On notera également qu’aucun Belge n’a participé à Cagliari - Napoli (1-4). Dries Mertens est toujours blessé à la cheville alors que Radja Nainggolan n’a pas encore été convoqué.