Eden Hazard à Manchester City? Un média espagnol annonce que Pep Guardiola rêverait du joueur du Real Madrid

Alors qu’Eden Hazard revient tout doucement dans le coup avec le Real Madrid après une énième blessure, son nom continue à faire couler beaucoup d’encre dans les médias espagnols depuis son arrivée en Espagne lors de l’été 2019. Si le Diable rouge n’a pas encore vraiment convaincu les observateurs madrilènes, il conserve toute la confiance de Zinédine Zidane. Et ce, malgré les rechutes du Belge.

En tant que grande institution du football mondial, le Real Madrid planche déjà sur son prochain mercato estival. Plusieurs joueurs sont ciblés, à savoir Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (Dortmund) et Eduardo Camavinga (Rennes). Mais, pour pouvoir se permettre de s’offrir ces joueurs, la Casa Blanca devrait aussi veiller à surveiller ses finances. Qui plus est, à la suite de la crise du Covid-19…

Compte tenu de ce contexte, OK Diario, un média espagnol, a annoncé qu’Eden Hazard pourrait quitter Madrid si l’une de ces vedettes arrive. Toujours selon le site d’informations, le Belge plairait à un certain Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City. « Eden Hazard est le rêve de Pep Guardiola, ce dernier est submergé par son talent, mettant de côté tout le négatif qui l’entoure depuis son arrivée à Madrid. Hazard pourrait recevoir les clés de l’attaque de Manchester City, alors qu’Agüero est en fin de contrat », indique OK Diario.