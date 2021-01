Zone 30 à Bruxelles: voici les sanctions prévues en cas d’excès de vitesse

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, toute la Région bruxelloise est passée, le 1er janvier dernier, au 30 kilomètres/heure. Toute ? Non. Sur un certain nombre de grands axes la vitesse maximum autorisée reste à 50, voire à 70 km/h. Par exemple, la petite Ceinture, l’avenue Louise, l’avenue Charles-Quint, l’avenue Van Praet, une partie de l’avenue de la Couronne… Le changement majeur est que le 30 km/h est devenu la norme, les autres vitesses sont des exceptions qui sont dûment indiquées avec des panneaux ad hoc.

Une révolution ? Pas tant que cela. En decémbre, environ 60 % de l’ensemble du réseau routier bruxellois était déjà en zone 30. Depuis le 1er janvier, 85 % des voiries régionales sont soumises au 30 km/h. Voici que risque-t-on en cas de non-respect ? Tout dépend de l’excès de vitesse constaté. Voici les sanctions prévues :