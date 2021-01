«Un environnement stérile», «Terrible»: les stades vides en Bundesliga dépriment la direction de Dortmund

Le patron du club allemand d’Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard accepte que le football doit se jouer à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus mais estime qu’il a perdu son âme.

« L’ambiance me rend chaque mois encore plus déprimé », a-t-il déclaré lundi dans les colonnes du Kicker. « Nous sommes dans un environnement stérile, assis avec des masques et en respectant nos distances. C’est terrible. »

Si un nombre limité de fans a un temps été admis quand les chiffres s’amélioraient, les stades sont à nouveau vides. « Quand nous avons eu 10.000 spectateurs à domicile contre le Borussia Mönchengladbach et Fribourg, j’en ai eu les larmes aux yeux de joie », a reconnu Watzke.