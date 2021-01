Jumbo souhaite ouvrir 10 magasins en Flandre cette année

Jumbo a fait ses débuts en Belgique en novembre 2019 à Pelt (Limbourg) et a ouvert son huitième magasin mi-décembre 2020 à Beveren (Flandre orientale). L'an dernier, le chiffre d'affaires est resté "assez solide" malgré un ralentissement dans l'ouverture de magasins à cause de la crise sanitaire. Le groupe misait sur l'ouverture de 12 à 15 grandes surfaces en 2020.

L'extension en Belgique se fera donc dans différentes provinces du nord du pays. Outre le Limbourg (Bree et Heusden) et la Flandre orientale (Renaix), la chaîne fera ses premiers pas en Flandre occidentale (Kuurne et Zedelgem). Les autres implantations seront communiquées plus tard.