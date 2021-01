Premier League: Darren Fletcher devient l’adjoint d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United

L’Ecossais a joué de 2003 à 2015 pour ManU. « Darren a l’ADN de United en lui et il est précisément celui dont nous avons besoin », a commenté Ole Gunnar Solskjaer. « Il est au début de sa carrière d’entraîneur et son expérience, tant sur qu’en dehors du terrain, sa mentalité de gagnant et sa propension au travail, sont autant de fantastiques atouts qu’il peut apporter au staff. »

Darren Fletcher a été champion d’Angleterre à cinq reprises remportant en 2008 la Ligue des Champions et la Coupe du monde des clubs. International écossais à 80 reprises, ce milieu de terrain travaillait jusqu’ici chez les jeunes à Manchester United.