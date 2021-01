Mbaye Leye s’exprime pour la première fois en tant qu’entraîneur du Standard: «Je veux que les supporters soient fiers de nous, même dans la défaite»

L’ancien buteur est revenu sur sa nomination au poste d’entraîneur. « Je suis honoré et heureux de revenir ici après avoir connu ce club en tant que joueur et entraîneur adjoint. C’est un plaisir d’être dans ce grand club. La confiance que le président, Alex (Grosjean), Benja (Nicaise) et Michel (Preud’homme) est très importante pour moi. Mon but est de faire sortir le Standard de cette situation car le club doit avoir des ambitions. Mon rôle est bien défini, toutes les décisions sportives seront prises par moi. Nous n’avons pas beaucoup de temps et le mois de janvier est très important. » En tant qu’ancien adjoint de Michel Preud’homme, Mbaye Leye connaît bien le groupe à sa disposition. Et inversement. « Les réactions ont été positives, certains joueurs sont venus me voir pour me dire qu’ils étaient contents que je sois là. C’est plus facile pour eux quand ils ont en face d’eux quelqu’un qu’ils connaissent. Mon premier discours a été tourné autour du respect, entre les joueurs mais aussi vis-à-vis de toutes les personnes qui travaillent au club. »

Avec l’honnêteté et la transparence qu’on lui connaît, le nouveau coach principautaire n’a éludé aucun sujet. Même les plus sensibles, comme la récente mise à l’écart de deux joueurs, à savoir Felipe Avenatti et Obbi Oulare. « C’est une décision collégiale qui a été prise dans l’intérêt du Standard, pour qu’il soit meilleur et malheureusement, il y a des dommages collatéraux. C’est difficile, évidemment, et c’est pour cela que j’espère que des solutions seront trouvées rapidement pour ces joueurs. »

L’ancien Rouche sait toutefois que son séjour sur le banc du Standard, aussi long qu’il soit, ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais il compte bien se mettre au travail directement. « Pour moi, la priorité est de mettre l’accent sur l’état d’esprit, d’adhérer à l’ADN du Standard. La passion dont on parle, il faut la voir sur le terrain. Après, tout le monde le sait, quand vous voyez le nombre de buts marqués, vous voyez qu’il y a un problème. Si on peut garder cette bonne défense et retrouver le chemin du but, cela devrait le faire. Pour l’instant, les attaquants ne se créent pas d’occasion, c’est à cela qu’il faut d’abord revenir. »