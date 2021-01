Le nombre d’entreprises en faillites en baisse en 2020

Seules 7.935 entreprises ont fait faillite en Belgique en 2020, c’est 33% de moins que l’année précédente, rapporte Graydon lundi. Les mesures de soutien gouvernementales et le moratoire sur les faillites expliquent ce nombre plus bas.

C’est dans la province d’Anvers qu’il y a eu le plus de faillites, avec 1.411, suivie des provinces de Flandre-orientale (910) et de Liège (711). La baisse proportionnelle du nombre de faillites a été la plus remarquable en province de Luxembourg (-49,5%) et la moins significative dans le Brabant flamand (-15,9%).

Les secteurs les plus touchés ont été ceux de la construction et de l’horeca, mais c’est dans la vente au détail que le plus grand nombre d’emplois sont menacés.