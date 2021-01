Suspension d’Edinson Cavani: le syndicat des footballeurs uruguayens accuse la FA de discrimination

L’international uruguayen de 33 ans a été suspendu jeudi dernier pour trois rencontres, après avoir écrit « Gracias negrito » (« Merci petit noir ») en réponse au message d’un ami le félicitant pour son doublé décisif face à Southampton (3-2), le 29 novembre.

« Loin d’être un acte de lutte contre le racisme, ce que la FA a commis est un acte de discrimination contre la culture et le mode de vie des Uruguayens », a déclaré l’AFU, composée de joueurs professionnels et amateurs masculins et féminins, dans un communiqué lundi.