La direction du Standard s’explique sur la mise à l’écart de Felipe Avenatti et Obbi Oulare: «Cinq attaquants dans le noyau, cela n’a pas de sens»

« C’est très difficile à gérer pour les joueurs », reconnaît le Sénégalais, quelque peu tributaire de ce choix pris par sa direction, qui a lui aussi connu ce type de mésaventure à Zulte Waregem. « Il y a des décisions qui sont prises dans l’intérêt du club et forcément, il y a aussi des dommages collatéraux. Je prends un peu de recul par rapport à ça, ce choix n’est pas facile pour ceux qui le prennent et ceux qui le subissent. J’espère qu’on pourra rapidement leur trouver une solution. »

Alexandre Grosjean, le directeur général, a justifié ce choix face à la presse tout en rappelant que le recrutement d’un attaquant « qui répond aux attentes » sera très important lors de ce mercato. « Ce qui a motivé cette décision, c’est le rendement. Vous l’avez suffisamment constaté et écrit durant cette première partie de championnat, mais le fait que nous possédions la 16e attaque du championnat, c’est assez interpellant. De plus, nous ne pouvons pas gérer un club en conservant cinq attaquants dans le noyau, cela n’a pas de sens. Les joueurs savent qu’ils sont extrêmement bien payés dans un club de foot et que cela fait partie des aléas du métier. »

Avec Jackson Muleka, Abdoul-Fessal Tapsoba et Michel-Ange Balikwisha, le Standard n’a donc plus qu’une escouade de trois buteurs mais un quatrième renfort devrait arriver dans les prochains jours pour la compléter. « Nous sommes conscients de nos points forts mais aussi de nos points d’attention, et l’attaque en fait partie. Profiter du mercato pour trouver un attaquant qui réponde à nos attentes sera très important. »