Premier League: Liverpool surpris par Southampton et un superbe but d’Ings (1-0, vidéos)

Liverpool n’a pas réussi à reprendre ses distances sur ses poursuivants en tête de la Premier League, lundi soir en conclusion de la 17e journée. Les champions d’Angleterre, sans Divock Origi resté sur le banc tout le match, ont été battus sur la pelouse de Southampton. Liverpool, qui concède sa 2e défaite de la saison et aligne un 3e match sans victoire, reste en tête à égalité de points (33) avec Manchester United. Leicester est 3e à une longueur. Cette première victoire en quatre matchs permet à Southampton de gagner trois places au classement et de se retrouver 6e à quatre points de Liverpool.

L’année 2021 a mal débuté pour les Reds, en bleu ciel pour l’occasion, puisqu’on ne jouait que depuis 1 minute et 52 secondes quand, à la suite d’un coup franc de Ward-Prowse (et un loupé d’Alexander-Arnold), un subtil lob d’Ings plaçait le cuir au fond des filets du but des champions en titre (1-0). Un 50e but en Premier League que l’international anglais n’oubliera pas.