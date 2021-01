Des licenciements envisagés dans une PME sur six au premier trimestre

Durant les trois premiers mois de l'année, un quart (27,2%) compte recruter à nouveau, mais la reprise se fait surtout sentir du côté de l'industrie et de la construction (32,6%, +8,4% par rapport à septembre) ainsi que dans les secteurs non essentiels (27,1%, +8,3%), relève SD Worx.

La situation varie également en fonction de la taille des entreprises. Dans les plus grandes PME (entre 100 et 250 travailleurs), huit sur dix souhaitent recruter, alors que ce n'est le cas que pour 16,6% des plus petites (moins de cinq travailleurs).