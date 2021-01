Coronavirus: Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, fait le bilan des vacances de Noël

Les vacances de Noël ont été relativement calmes, signe que les Belges ont globalement bien respecté les mesures sanitaires durant cette période, a indiqué mardi la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden sur LN24 et Bel RTL.

Lire aussi Hors bataille sanitaire, les quatre grandes tâches du gouvernement fédéral en 2021

La ministre CD&V se base notamment sur les rapports de Google Mobility, attestant de cette diminution des déplacements ainsi que sur les rapports de police. Les forces de l’ordre ont procédé à moins de contrôles que lors d’une nuit de réveillon normale, ont-elles indiqué sans citer de chiffres précis. « Malheureusement, on a constaté quelques incidents notamment à Bruxelles » avec des voitures incendiées, a-t-elle ajouté, qualifiant ces actes d’« inacceptables ». « Et il y a aussi eu des Lockdown parties, mais comme on peut en observer chaque week-end. »

Annelies Verlinden a par ailleurs indiqué sur Bel RTL que la « loi pandémie » était prête et allait être examinée à la Chambre « pendant la première moitié de l’année », confirmant ainsi des propos tenus dans Knack. Ce texte cadre doit fournir une base juridique non seulement pour cette pandémie, mais aussi pour les éventuelles pandémies futures. Ce projet de loi énumère les mesures possibles à prendre. « Elles sont similaires aux restrictions que nous connaissons aujourd’hui – de la fermeture des magasins à la limitation des déplacements », détaille-t-elle dans l’hebdomadaire néerlandophone. Cette liste ne sera toutefois pas exhaustive, afin de permettre aux autorités d’adapter la réponse à la pandémie à combattre. Le rôle des gouverneurs de province, qui restera « important », y sera également précisé.