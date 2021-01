2021, l’année où Djokovic et Nadal peuvent dépasser Federer

Ils sont issus de la même région, sont de la même génération (37 et 36 ans) et depuis une bonne douzaine d’années, ils solidifient une amitié née lors des JO de Pékin, en 2008. « On sortait tous deux de Jeux mi-figue mi-raisin, nous avons partagé nos frustrations, le courant est passé tout de suite. » Le cycliste Maxime Monfort et le tennisman Steve Darcis ont tous deux mis un terme à leur carrière de sportif de haut niveau il y a environ un an. L’un est aujourd’hui « performance manager » au sein de sa dernière équipe, Lotto-Soudal ; l’autre est entraîneur de jeunes talents au sein du Centre AFT de Mons. Épanouis et mobilisés par leurs nouveaux défis, ils sont tous deux heureux d’avoir stoppé leur carrière respective au pied de cette année 2020 aux reflets surréalistes. Prudence sanitaire oblige, nous les avons réunis via... Teams.