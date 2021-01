Bruxelles: une pétition contre la zone 30 généralisée dépasse les 50.000 signatures

Toute la Région bruxelloise est passée, le 1er janvier dernier, au 30 kilomètres/heure. Toute ? Non. Sur un certain nombre de grands axes la vitesse maximum autorisée reste à 50, voire à 70 km/h. Par exemple, la petite Ceinture, l’avenue Louise, l’avenue Charles-Quint, l’avenue Van Praet, une partie de l’avenue de la Couronne…

Une décision qui ne plaît pas à tous les navetteurs et habitants : une pétition en ligne intitulée « Contre la zone 30 généralisée à tout Bruxelles et la limitation à 100km/h sur nos autoroutes » vient d’atteindre les 50.000 signatures.

Les organisateurs dénoncent un « projet complètement fou », qui « n’est pas la solution à part paralyser encore plus Bruxelles (déjà paralysée par les travaux), où les transports en communs ne sont pas efficients. » Ils proposent plutôt de « punir les chauffards et non tous les citoyens. »