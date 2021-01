Vercauteren : « Mon choix s’est rapidement porté sur l’Antwerp »

Vu le passé mauve de l’ancien petit Prince du parc, personne ne peut dire à l’heure actuelle si il aurait été bien accueilli par les supporters liégeois – du moins quand il pourront revenir… - à Sclessin.

Mais, dans le cas qui occupe le nouvel entraîneur de l’Antwerp, cette remarque « n’est qu’une vision extérieure, loin de la mienne, rappelle Vercauteren.

Dès qu’on se lie à un club, il y a forcément un virus qui est inoculé, un lien fort qui se crée et qui vous fait vous sentir à 200% pour le club pour lequel vous travaillez. Peu importe qu’il s’agisse d’Anderlecht ou de Samara. Le passé, c’est le passé et ici, j’ai eu une opportunité rare de recevoir deux belles offres conjointement, ce qui n’arrive pas tous les jours. Il m’a fallu faire un choix en bonne conscience pour les raisons qui m’appartiennent mais ce que je peux vous dire, c’est que celui-ci s’est rapidement et naturellement porté sur l’Antwerp parce que le projet sportif me convenait mieux. Cela ne sert à rien de revenir sur cette question des opportunités passées, qui font toujours des heureux et des déçus. Aujourd’hui, je suis ici à l’Antwerp et le défi qui m’attend est énorme et passionnant. »