Mats Hummels n’a toujours pas digéré son éviction «surréaliste» de la Mannschaft

L’ancien international, équipier en club de Thorgan Hazard, Axel Witsel et Thomas Meunier, n’exclut pas non plus de mettre fin à sa carrière en 2023. Il s’est confié mardi à Sport Bild.

Hummels, 32 ans, a joué son dernier match avec l’Allemagne le 19 novembre 2018 (2-2 face aux Pays-Basavant que le sélectionneur Joachim Löw ne l’écarte ainsi que deux autres champions du monde de 2014 Thomas Müller et Jerome Boateng.