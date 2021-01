Yvon Englert: «Le personnel soignant pourra être vacciné en février» (vidéo)

Ce mardi, la campagne de vaccination à grande échelle venait à peine de débuter en Belgique que les premières critiques pointaient. Dans une carte blanche, le personnel soignant en première ligne se plaignait de ne pas être prioritaire et de devoir attendre plusieurs semaines avant de se faire vacciner.

Ce midi au journal télévisé de la RTBF, Yvon Englert, délégué général « Covid » côté francophone, a annoncé une accélération de la vaccination. Il va du moins en faire proposition à la task force. « L’approvisionnement en vaccins ne s’accélère pas, mais se sécurise. » Conséquence : les doses mises de côté pour assurer la deuxième injection du vaccin pour les résidents et personnel soignant des maisons de repos et de soins vont pouvoir être utilisées plus tôt. Et accélérer, du coup, tout le planning de vaccination. « On pourra vacciner les soignants dès février plutôt que mars, » précise Yvon Englert.