Attentats à Bruxelles: «Pas de procès avant septembre 2022», selon le parquet fédéral

Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral, a confirmé mardi que le procès d’assises dans le dossier des attentats à Bruxelles ne pourra pas avoir lieu avant septembre 2022. La chambre du conseil a renvoyé aux assises dix des 13 inculpés et a prononcé le non-lieu pour les trois derniers. La chambre des mises en accusation va désormais se saisir du dossier pour confirmer ou non cette décision.

« Un certain nombre d’inculpés sont les mêmes dans le procès de Paris et dans le procès de Bruxelles. Les deux ne peuvent donc pas se tenir en même temps », a expliqué Eric Van Duyse. « Et comme la France va vraisemblablement commencer en septembre 2021, pour une durée de sept mois, nous commencerons après. Par ailleurs, comme il faut une année judiciaire complète puisque le procès va être extrêmement long, environ huit à neuf mois, on ne pourra pas commencer avant septembre 2022 », a-t-il expliqué.