Saelemaekers suit toujours Anderlecht assidûment: «L’équipe commence à avoir une bonne évolution» (vidéo)

Constamment titulaire et apprécié par son entraîneur Stefano Pioli, le jeune Diable rouge a vécu une année 2020 formidable à Milan. En tête de Serie A et concentré sur la lutte pour le titre, Saelemaekers garde tout de même un œil sur la Pro League et sur son club de cœur. Il l’a expliqué dans une interview accordée à Eleven Sports dont un extrait a été diffusé sur les réseaux sociaux.

« Je suis beaucoup les prestations d’Anderlecht. J’essaie de regarder un maximum de matches. Malheureusement, dernièrement on a souvent joué en même temps. Mais dès que j’ai l’occasion je regarde leurs matches et ça me fait vraiment plaisir de voir qu’ils commencent à avoir une bonne évolution. En plus, j’ai un de mes meilleurs copains qui a le brassard autour de son bras donc ça fait toujours plaisir. »