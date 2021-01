Neymar indisponible à l’occasion des débuts de Pochettino avec le PSG

Ney «a repris la course et poursuit son travail physique», a précisé le PSG dans son point médical de mardi, à la veille de la 18e journée de Ligue 1.

En revanche les attaquants Mauro Icardi (adducteurs) et Rafinha (Covid-19), les milieux Danilo Pereira (cuisse) et Leandro Paredes (hanche) et les défenseurs Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe et Alessandro Florenzi ont déclaré forfait, tout comme le latéral Juan Bernat, blessé de longue date.