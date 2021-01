Mercato: OH Louvain recrute Andy King, un ancien vainqueur de Premier League

OH Louvain a annoncé mardi l’arrivée d’Andy King. Le médian gallois de 32 ans a signé un contrat jusqu’au terme de la saison.

Formé à Leicester, King a débuté en équipe première des ‘Foxes’ en octobre 2007. Il a participé à la conquête du titre historique de Leicester en 2016 en jouant 25 rencontres et marquant 2 buts. Ces dernières saisons, il a été prêté tour à tour à Swansea, à Derby County, aux Rangers et à Huddersfield Town. King n’avait plus de club depuis l’échéance de son contrat à Leicester en juillet dernier.

OHL, promu cette saison, est l’une des révélations de la Jupiler Pro League. Après 19 journées, le club dirigé par Marc Brys occupe la sixième position avec 29 points.