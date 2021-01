Un bien à découvrir à Bruxelles: un penthouse neuf à un prix accessible

En quatre points

Par Marie-Eve Rebts

Situation

L’appartement se situe au quatrième et dernier étage d’un petit immeuble de 13 unités qui sera construit à Molenbeek-Saint-Jean, au sein d’une rue principalement résidentielle. Cette dernière se trouve à proximité immédiate de la chaussée de Gand et de l’avenue du Karreveld, sur lesquelles on compte plusieurs commerces, services et établissements horeca accessibles en quelques minutes à pied. Ces axes rassemblent aussi des arrêts de bus, de tram et de métro joignables en cinq minutes de marche. Le quartier est également pourvu de plusieurs écoles et clubs de sport, tandis que le centre de Bruxelles se situe à trois kilomètres et le ring à 10 minutes en voiture.

Etat général

L’immeuble baptisé Célidée sera construit à l’emplacement d’un ancien parking et les appartements devraient être livrés pour le début de l’année 2022. Le penthouse sera donc strictement neuf et répondra aux exigences actuelles en matière énergétique. Il comprendra une chaudière individuelle au gaz, des châssis PVC en double vitrage, des panneaux solaires de 650 W ou encore un système de ventilation avec récupération de chaleur. La cuisine américaine sera équipée, tout comme les sanitaires. On note au sein de l’immeuble la présence d’un ascenseur pour que les véhicules accèdent au parking intérieur en sous-sol.

Disposition

La porte d’entrée du penthouse débouche sur un petit hall suivi immédiatement par le séjour. De forme rectangulaire, celui-ci intègre une cuisine ouverte et donne sur la terrasse principale située à l’avant de l’immeuble. Une petite chambre (ou bureau) est attenante au living, tout comme le hall de nuit. Celui-ci dessert une buanderie/pièce de rangement, un WC pour invités, une salle de douche avec doubles lavabos et une seconde chambre. Cette pièce est un peu plus spacieuse et dispose d’un accès à une deuxième terrasse privative orientée au sud. L’appartement peut être complété par une cave et un emplacement de parking intérieur en sous-sol. Le bâtiment comporte aussi un garage à vélos sécurisé.

Prix

Ce penthouse est affiché au prix de 305.000 euros. Il faut prévoir un supplément de 3.500 euros pour une cave, et de 22.500 euros pour un emplacement de parking intérieur. En tout, 13 appartements sont en vente au sein du projet, avec des tarifs à partir de 275.000 euros pour les 2 chambres. On y retrouve aussi plusieurs studios à partir de 125.000 euros.