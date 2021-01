Vaccins: les prochaines livraisons de Pfizer confirmées

« Pfizer a confirmé aujourd’hui les livraisons des prochaines semaines », indique-t-il. « Grâce à cela, nous ne devons pas maintenir de stock pour administrer la seconde dose, et nous allons pouvoir vacciner plus rapidement les résidents et le personnel des maisons de repos ».

Le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke (CD&V) évoque lui aussi mardi une accélération de la campagne de vaccination contre la Covid-19, indiquant via Twitter qu’il n’est plus nécessaire de maintenir un stock de deuxièmes doses pour ceux qui ont déjà eu la première.

Février plutôt que mars pour les soignants

Ce midi au journal télévisé de la RTBF, Yvon Englert, délégué général « Covid » côté francophone, a annoncé une accélération de la vaccination. « L’approvisionnement en vaccins ne s’accélère pas, mais se sécurise. » Conséquence : les doses mises de côté pour assurer la deuxième injection du vaccin pour les résidents et personnel soignant des maisons de repos et de soins vont pouvoir être utilisées plus tôt. Et accélérer, du coup, tout le planning de vaccination. « On pourra vacciner les soignants dès février plutôt que mars, » précisait Yvon Englert.

Pour rappel, jusqu’à présent, la Belgique a reçu 300.000 doses sur les 600.000 promises en janvier par Pfizer. En réalité, notre pays a commandé 5 millions de doses à la société pharmaceutique via l’Union européenne. Pfizer qui avait dit qu’elle livrerait 600.000 doses à la Belgique pour la mi-janvier, est en retard dans la fabrication de celles-ci.